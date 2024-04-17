Подмосковье 17 апреля 2024, 17:36 Всероссийский фестиваль народных песен прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Всероссийский фестиваль «Песня — жизнь» имени Гаврилова прошел в Московском государственном институте культуры в Химках. На сцене выступили воспитанники детских фольклорных коллективов и хоры, выпускники вуза, а профессиональные артисты

Режиссером программы выступила доцент кафедры народно-певческого искусства факультета музыкального искусства Татьяна Бушуйкина.

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«Фестиваль позволяет сохранять и популяризировать народные традиции, расширять границы творчества и вдохновлять новые поколения музыкантов. Встречаясь на одной сцене, коллективы из разных городов России обмениваются опытом, знаниями и идеями, что способствует развитию народно-певческого искусства. „Песня — жизнь“ дает возможность молодым талантам проявить себя, познакомиться с профессионалами и поучиться у них на мастер-классах», — заявила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В конце мероприятия участники исполнили песню со студентами кафедры народно-певческого искусства института культуры и обменялись опытом. Также прошли мастер-классы. Так, специалист по певческим традициям затопленных деревень Приангарья Александр Рогачевский и специалист по исполнительским особенностям Донских казаков Виктория Путиловская провели лекцию для гостей фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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