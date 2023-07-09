Подмосковье 09 июля 2023, 13:39 Всероссийский фестиваль ландшафтного дизайна стартовал в Дмитрове Рой Евгений Александрович

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Всероссийский фестиваль ландшафтного дизайна MasteraSadaFest стартовал на территории садового центра «Мастера Сада» в Дмитрове. Мероприятие посетили более 300 экспертов, блогеров и любителей из Москвы, Подмосковья, Перми, Нижнего Новгорода, Костромы и Санкт-Петербурга.

«Я вообще люблю нежные, женственные цветы. Они питают меня своей красотой, душа рядом с ними расцветает. Но при том что эти растения кажутся такими хрупкими, впечатление это очень обманчивое. Тот же рододендрон меня всегда удивляет своей внутренней силой и стойкостью», — поделился дендролог из Павловского Посада Андрей Малышев.

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Организаторы мероприятия оборудовали несколько площадок для ярмарки дачно-садовой продукции, мастер-классов и викторин. Вырученные средства от продаж переведут семье шестилетнего мальчика, которому диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

«Наш добрый девиз — „Объединяем людей, которые делают мир лучше, красивее!“. Мы учимся сами и учим других вдохновляться каждым цветком и деревом, вдохновляться природой. Особенно важно учить этому наших детей, кому мы и оставим потом все эти сады и питомники», — отметила основатель дмитровского садового центра «Мастера Сада» Екатерина Косолапова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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