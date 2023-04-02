Подмосковье 02 апреля 2023, 19:01 Всероссийский фестиваль авторской песни «Журавлиная родина» прошел в Сергиевом Посаде Дарья Леонова

Читать 360tv в

В Сергиевом Посаде прошел 30-й детско-юношеский фестиваль авторской песни «Журавлиная родина». В нем приняли участие авторы и исполнители из Тулы, Твери, Ярославля, Москвы, Сыктывкара и впервые — из Новоуральска.

«В этот раз мы приехали с молодежью. Многие из ребят на фестивале впервые. Та команда, которая представляла наше учреждение на „Журавлиной родине“ раньше, уже выросла и оперилась. Но авторская песня продолжает жить, развиваться, ее подхватывают наши юные таланты», — рассказала руководитель клуба любителей авторской песни гимназии имени Пушкина из Сыктывкара Ирина Конова.

Реклама

У участников была возможность не только продемонстрировать все грани своего таланта, но и получить ценные советы от бардов-ветеранов, в том числе от поэта, автора и исполнителя песен Юрия Лореса.

Перед началом концерта в ОДЦ «Октябрь» проходили репетиции: юноши, девушки и исполнители постарше читали стихи, играли на гитаре, обменивались впечатлениями.

Организатор фестиваля Светлана Цывкина отметила, что для нее особенно ценно участие людей, которые были с фестивалем все 30 лет.

«В нем также принимают участие мои воспитанники, которые со мной с 1993 года», — добавила она.