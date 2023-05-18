Подмосковье 18 мая 2023, 20:11 Всероссийский фестиваль автодомов Caravanex-2023 пройдет с 19 по 21 мая в Коломне https://welcome.mosreg.ru/

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С 19 по 21 мая на территории арт-квартала «Патефонка» в Коломне пройдет всероссийский фестиваль автодомов Caravanex-2023. Это событие объединит караванеров, автотуристов и любителей активного отдыха, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут мастер-классы, ярмарка местных производителей, гастрофестиваль, фудкорт и вечерний гала-концерт. Также зрители смогут побывать на выставке Caravanex. Там презентуют автодома, прицепы и мобильные дома, аксессуары для автомобилей, оборудование для оснащения кемпингов и туристическое снаряжение.

В фестивале примут участие автопутешественники, караванеры, сообщество автодомостроителей и производителей техники и оборудования для караванинга, туроператоры и агентства, специалисты гостиничного бизнеса, музейной деятельности, представители кемпингов, глэмпингов и кемпстоянок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась активная подготовка к летнему сезону.

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