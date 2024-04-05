Подмосковье 05 апреля 2024, 13:01 Всероссийский экомарафон пройдет в Подмосковье с 15 апреля по 23 мая Фото: эко-марафон Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

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Всероссийский экологический марафон Переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево!» стартует в Подмосковье 15 апреля. В соревнованиях по сбору журналов, газет и картона примут участие городские округа региона.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, вторичная переработка бумажных изделий позволит снизить потребление природных ресурсов и уменьшить объем отходов.

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«Путем переработки использованных бумажных изделий, таких как газеты, картон, бумажные упаковки и прочее, можно получить вторичное сырье для производства новых», — рассказал Фирсов.

Он добавил, что цель марафона — возродить традицию сбора макулатуры. Это даст возможность производителям сэкономить дефицитное древесное сырье.

Экологическая акция пройдет до 23 мая. К сбору принимаются глянцевые журналы, газеты, офисная и крафтовая бумага, тетради, бумажная упаковка, картон, архивы при сохранении конфиденциальности данных, книги, не имеющие литературной ценности.

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