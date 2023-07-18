Подмосковье 18 июля 2023, 16:09 Всероссийский чемпионат по воркауту пройдет в Солнечногорске в июле Unsplash

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Всероссийский чемпионат по воркауту пройдет на территории торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» в Солнечногорске. Соревнования продлятся два дня — 22 и 23 июля.

Турнир является отборочным этапом 6-го сезона международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо». Призеры поедут на финал в Ставрополь в августе.

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Так, в 22 июля с 10:00 до 19:00 пройдут соревнования по воркаут-фристайлу в мужской и женской категориях «Битва регионов». А 23 июля в это же время пройдет «Кубок стальных братьев» — соревнования по трем дисциплинам: workout battles, freestylebar и strong battles.

Гостей и участников ждут крутые призы, энергичная музыка и спортивная атмосфера.

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