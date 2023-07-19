Подмосковье 19 июля 2023, 11:59 Всероссийский чемпионат по воркауту пройдет в Солнечногорске 22 и 23 июля

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Всероссийский чемпионат Workout-2023 состоится в Солнечногорске 22 и 23 июля. В этом году в рамках соревнований пройдут два турнира: «Битва Регионов» и «Кубок Стальных Братьев». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В чемпионате примут участие мужчины и женщины в разных категориях. Спортсмены будут бороться не только за призовой фонд, но и за путевку на финал международного конкурса-премии уличной культуры «КАРДО». Мероприятие пройдет в августе в Ставрополе.

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