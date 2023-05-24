Подмосковье 24 мая 2023, 13:40 Всероссийский чемпионат ФСИН по комплексному единоборству начался в Подмосковье Хавива Фонина

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Всероссийский чемпионат ФСИН по комплексному многоборью стартовал в одинцовском парке-отеле «Горизонт». На соревнованиях выступят 250 спортсменов из 39 регионов страны.

Сотрудники территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний поборются за право быть лучшими. Организаторы чемпионата отметили, что комплексное единоборство является служебно-прикладным видом спорта, необходимым в работе.

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Турниры пройдут в восьми весовых категориях. Свое мастерство покажут как мужчины, так и женщины. Спортсмены, одержавшие победу в финале, войдут в состав сборной ФСИН России. Президент Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев отметил, что этот вид спортивного единоборства возник в 2003 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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