Подмосковье 06 февраля 2023, 19:49 Всероссийский боксерский форум пройдет в Серпухове в третий раз

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С 1 по 5 февраля в Серпухове в третий раз пройдет Всероссийский боксерский форум. Он объединит руководителей региональных федераций олимпийского и профессионального бокса, а также представителей органов власти, спортсменов и предпринимателей.

Мероприятие поможет выработать решения и рекомендации по развитию бокса в стране на период до 2024 года.

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Помимо тренеров и руководителей боксерских объединений в форуме поучаствуют все олимпийские чемпионы по данному виду спорта, а также другие титулованные спортсмены. Они проведут мастер-классы и показательные выступления.

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Мероприятие будет состоять из деловой программы, отчетной конференции, а также культурной и спортивной частей.

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