Подмосковье 16 февраля 2024, 19:02 Всероссийский бизнес-форум пройдет в Подмосковье 25 и 26 февраля Unsplash

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Всероссийский форум «Мой бизнес» пройдет в Подмосковье с 25 по 26 февраля. На площадке соберутся предприниматели, а также представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и коммерческих банков.

«В этом году проведение такого мероприятия особенно важно: в 2024 году завершается реализация национального проекта „Малое и среднее предпринимательство“ в привычном для нас формате», — отметила заместитель министра экономического развития Россия Татьяна Илюшникова.

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На форуме обсудят такие темы, как: инструменты качественного роста МСП, пути решения кадрового голода, цифровизация и многие другие.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, Подмосковье — активно развивающийся регион. Только с начала года количество МСП здесь выросло почти на четыре тысячи, до 443 тысяч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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