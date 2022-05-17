Всероссийские студенческие соревнования по спортивной борьбе открыли в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск начались Всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди студентов памяти советского борца, олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова.

Помериться силой и техникой встретились порядка 500 студентов из более чем 20 регионов страны.

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

«Это принципиальная разница с теми студенческими мероприятиями, которые были раньше. Здесь только представители вузов, те девочки и ребята, которые являются студентами. У них появилась новая возможность себя реализовать», — отметил президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

На этих соревнованиях спортсмены состязаются в вольной и греко-римской борьбе. Участников распределяют на категории по весу и видам борьбы. Возраст спортсменов значения не имеет.

Состязания будут проходить в течение трех дней. По результатам соревнований самые спортивные студенты страны пройдут на новые этапы. Победители и серебряные призеры смогут принять участие в национальном чемпионате России, а те, кто займут с первого по 14 место, допускаются на летнюю всероссийскую универсиаду.