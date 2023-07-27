Подмосковье 27 июля 2023, 12:53 Всероссийские соревнования «Школа безопасности» пройдут в Подмосковье в августе МЧС России

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Более 150 школьников из разных городов России приедут в Подмосковье на соревнования «Школа безопасности». Игры пройдут с 1 по 10 августа на территории пожарно-спасательного центра в деревне Апаринки.

В МЧС России по Московской области рассказали, что за звание «Лучшие из лучших» сразятся 16 команд из восьми регионов страны. Школьники 11-17 лет продемонстрируют свои знания в рамках учебного предмета ОБЖ. Ребята будут жить в полевых условиях, параллельно участвуя в испытаниях по основам безопасности жизнедеятельности.

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Состязания определят сильнейших на «Маршруте выживания», в комбинированной пожарной эстафете, конкурсе поисково-спасательных работ и других дисциплинах.

Для участников подготовят интерактивные площадки, выставку пожарно-спасательной техники, экскурсии, а также развлекательную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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