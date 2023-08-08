Подмосковье 08 августа 2023, 09:10 Всероссийские соревнования «Школа безопасности» начались в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Всероссийские соревнования «Школа безопасности» проходят среди школьников в Воскресенске. Ребята из младшей и старшей группы поучаствовали в сплаве на состязаниях «Маршрут выживания».

Сплав проходил в два этапа. Сначала команды преодолели короткую дистанцию до 700 метров на искусственном водоеме, а затем длинную — до 16 километров на реке Нерская, где им пришлось бороться с течением.

МЧС России проводит соревнования «Школа безопасности» каждый год. Участники проходят подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Также состязания пропагандируют среди подростков здоровый образ жизни и патриотическое воспитание.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что строящиеся в регионе школы нужно сдать в срок.

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