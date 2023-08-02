02 августа 2023, 09:26
Всероссийские соревнования «Школа безопасности» начались в Подмосковье
Школьники из восьми регионов России съехались в Подмосковье на соревнования МЧС «Школа безопасности». Турнир на знание ОБЖ будет проходить на территории пожарно-спасательного центра в деревне Апаринки с 1 по 10 августа.
С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратился директор департамента гражданской обороны и защиты населения Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Олег Мануйло.
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«Впереди вас ждут интересные события. Вам предстоит пройти обучающие дистанции, на которых вы покажете свое мастерство и навыки безопасности жизнедеятельности. Вы уже победители, вы победили в своих городах и сейчас будете соревноваться среди лучших», — сказал он.
В течение 10 дней школьники средних и старших классов будут демонстрировать свои знания предмета ОБЖ. Ребятам предстоит жить в полевых условиях, самостоятельно организовывать свой быт и участвовать во многих испытаниях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
МЧС РФ
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