Подмосковье 13 июля 2023, 06:00 Всероссийские соревнования профмастерства продлятся в Коломенском аграрном колледже до 15 июля Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова

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Отборочный тур всероссийского чемпионата «Профессионалы» проходит в Коломне с 10 по 15 июля. Соревнования по сельскохозяйственным биотехнологиям проводятся в Московской области впервые. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

«Предварительный этап соревнований профмстерства „Профессионалы“ проходит в 25 регионах России, за высокие места борются более 280 студентов из 50 субъектов страны по 11 категориям», — уточнили в пресс-службе министерства.

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Мероприятие проводится на базе Коломенского аграрного колледжа имени Козлова. Для участия в чемпионате в Подмосковье прибыли конкурсанты и эксперты из 11 регионов. Результаты соревнований объявят в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям отметил, что в 2023 году в колледжах региона появится еще 800 бюджетных мест.

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