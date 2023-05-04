Подмосковье 04 мая 2023, 12:14 Всероссийские соревнования по судомодельному спорту начались в Коломне Марина Анисимова

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В Коломне проходят Всероссийские соревнования «Кубок молодежи» и Кубок России 2023 года по судомодельному спорту в классах скоростных моделей. Мероприятие состоится с 3 по 8 мая.

На набережной реки Коломенки запустили около 200 судомоделей. Вход на соревнования свободный, зрители могут следить за ними на территории конькобежного центра Московской области «Коломна».

«Всероссийские соревнования по судомодельному спорту стали для нас всех традиционными, они проводятся с 2010 года», — отметил начальник отдела по спортивной работе центра Евгений Волнухин.

В состязаниях участвуют более 100 судомоделистов из Брянской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской, Челябинской, Московской областей, Республики Татарстан и других регионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил воскресенский «Химик» с завоеванием Кубка Петрова. Спортсмены одержали четвертую победу в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги над красноярским «Соколом».

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