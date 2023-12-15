Подмосковье 15 декабря 2023, 12:25 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах пройдут в Одинцове Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Новогодние Старты» пройдут в парке Малевича в Одинцове 23 и 24 декабря. В них примут участие около тысяч человек со всей России.

Как рассказали в Минблагоустройства Подмосковья, 23 декабря спортсмены поборются за победу в дисциплине «спринт», а 24 — в «классике». Посмотреть на турнир и стать участником сможет каждый желающий.

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В министерстве добавили, что в этом году в Подмосковье увеличится количество парков, где проведут различные зимние активности. Так, будут работать 52 лыжные трассу, 56 тюбинговых город и 181 каток.

«На территории парков и лесопарков Московской области будет работать 52 лыжные трассы. Из них заработают: 27 малых лыжных трасс, 15 средних, 13 больших. Общая протяженность трасс составит 173,4 километра», — добавил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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