Подмосковье 25 мая 2023, 08:04 Всероссийские соревнования по шашкам среди школьников начались в Одинцове

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Школьники со всей страны приехали в Одинцово, чтобы определить победителя всероссийских соревнований по русским шашкам. В командном турнире «Чудо-шашки» сыграют 120 детей.

Московскую область на соревнованиях представляют спортсмены из Щелкова. Чтобы попасть на соревнования ребята на областном этапе показали лучший результат среди 500 команд.

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«По всей стране прошли отборочные турниры. В Московской области победило три команды: Щелково, Электросталь, Ступино. И команда из Щелкова, которая заняла первое место, будет бороться за звание чемпиона России по „Чудо-шашкам“», — рассказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

«Чудо-шашки» — традиционные соревнования среди школьников, которые проводятся уже более 50 лет. В течение всего года дети занимаются в клубах, улучшают свои навыки и разучивают новые комбинации.

Соревнования продлятся до конца месяца. Имена победителей станут известны на заключительном туре 31 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что лицей имени Долгих в Истре откроют на год раньше срока. Там будут готовить айтишников и инженеров.

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