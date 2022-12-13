Подмосковье 13 декабря 2022, 08:33 Всероссийские соревнования по плаванию среди спортсменов-инвалидов прошли в Раменском

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Всероссийские соревнования по плаванию среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата прошли в Раменском. Спортсмены в возрасте от 12 до 19 лет боролись за победу в первенстве страны, а за Кубок России сражались пловцы разных возрастов.

Спорткомплекс «Сатурн» принял около 450 пловцов из 50 регионов страны: Владимирской, Архангельской, Луганской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Хабаровского края и других.

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«У нас стартует первенство и Кубок России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Большое количество субъектов Российской Федерации приехало. Сегодня на парад вышли больше 43 команд», — рассказал председатель комитета по спорту и молодежной политике городского округа Раменское Леонид Савин.

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Заплывы проходили на дистанциях от 50 до 400 метров — в вольном стиле, на спине, баттерфляем и брассом. В программе соревнований было также комплексное плавание, когда спортсмены плывут на дистанции четырьмя разными стилями.

Почетными гостями состязаний стали главный тренер команды паралимпийского комитета России по плаванию Юрий Назаренко, председатель комитета по спорту и молодежной политике Леонид Савин и директор спорткомплекса «Сатурн» Владимир Долгов.

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