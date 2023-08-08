08 августа 2023, 15:15
Всероссийские соревнования по парусному спорту начались в Мытищах
Первенство России по парусному спорту стартовало на Клязьминском водохранилище в Мытищах. Гонки продлятся до 11 августа.
Участники приехали на соревнования из 15 регионов России. Всего же в гонках принимают участие свыше 150 спортсменов. Они соревнуются в классе яхт «Луч», «Луч-радиал», а также «Луч-мини».
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Первенство проходит по правилам гонки флота. То есть все яхты стартуют одновременно, а побеждает та, что приходит первой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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Спортсмены
Мытищи
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