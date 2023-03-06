Подмосковье 06 марта 2023, 13:23 Всероссийские соревнования по конному спорту прошли в Дмитрове Фото: Евгений Рой

Читать 360tv в

Зимнее первенство Maxima Park по выездке прошло в Дмитрове. В турнире приняли участие 59 спортсменов из разных городов России. Данные соревнования являются квалификационными к присвоению разряда «кандидат в мастера спорта».

Выездка лошадей является высшей школой верховой езды и олимпийским видом спорта. Призером первенства стала жительница Дмитрова — 15-летняя Ярослава Пекшева. Девушка пришла в конный спорт недавно.

Реклама

«Для победы очень важно взаимопонимание с лошадью, на равных, и оно выстраивается постепенно, не только в ходе тренировок, но и просто общения, кормления», — отметила спортсменка.

Реклама

Ранее Подмосковье получило первое место на всероссийском форуме за разработку спортивного онлайн-портала. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, этот стартап дал жителям максимально полную информацию о ледовых аренах, стадионах, бассейнах, ценах на тренировки и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».