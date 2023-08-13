Подмосковье 13 августа 2023, 20:11 Всероссийские соревнования по конкуру прошли в Черноголовке

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В конноспортивном центре Horseka в Черноголовке состоялись всероссийские соревнования по конкуру в категориях HL и LL. Всадники со всей России собрались для участия в лично-командном чемпионате страны по преодолению препятствий. Мастер спорта международного класса Наталия Симония и полукровный 17-летний мерин по кличке Клен вновь стали победителями чемпионата России по конкуру второй год подряд.

К финальному маршруту Гран-при HL с высотой препятствий до 155 сантиметров дуэт подошел в ранге лидеров, выиграв последовательно первый скоростной маршрут чемпионата, а затем и командное двухгитовое испытание. Однако в Гран-при пара не обошлась без провалов — их было сразу два. Это, впрочем, не помешало Наталии Симонии и Клену стать победителями абсолютного личного первенства по сумме штрафных очков, заработанных за три турнирных дня.

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Второе место в абсолюте — у мастера спорта международного класса Сергея Петрова, третье завоевал мастер спорта Всеволод Стариков. Победу в маршруте Гран-при одержала мастер спорта Дарья Самохина.

Финальный день чемпионата России по конкуру, проходившего в КСК Horseka sport, стал настоящим праздником как для спортсменов, так и для зрителей соревнований. Организаторы представили эксклюзивную шоу-программу — театрализованный номер «Цыганка», также состоялась премьера трейлера художественного фильма «Чемпион», созданного кинокомпанией АП «Интертеймен» при поддержке Федерации конного спорта России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил финал турнира на Кубок Александра Овечкина в Красногорске. Глава региона поблагодарил организаторов и спортсменов.

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