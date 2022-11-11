Подмосковье 11 ноября 2022, 04:27 Всероссийские соревнования по конькобежному спорту стартовали в Коломне Pxhere

Читать 360tv в

В Коломне проходят всероссийские соревнования по конькобежному спорту среди юниоров: 180 спортсменов представляют 27 регионов России. Также в спортивном состязании принимают участие участники из Белоруссии. Лучшие конькобежцы получать возможность отправиться на российско-китайские игры, которые пройдут в КНР уже в декабре.

В программе соревнований командные забеги, спринты, массовые старты и индивидуальные дистанции.

Реклама

«Атмосфера рабочая, каждый спортсмен показывает, на что он способен, как он подготовился в течение этого сезона летом <…> ребята бегут хорошо, выполняют мастеров спорта. Кто-то по личным результатам бьет свои рекорды непосредственно, поэтому довольны проведением соревнований», — поделилась главный судья соревнований, председатель технического комитета Союза конькобежцев России Ирина Исаенко.

Реклама

Для спортсменки из Подмосковья Анастасии Семеновой серебряная медаль стала уже четвертой. Первые три она завоевала в первый день соревнования. Чем больше наград спортсмены завоюют в этих состязаниях, тем выше их шансы стать участниками международных соревнований. Ведь эти старты — отборочный этап на российско-китайские игры, которые пройдут в декабре в КНР.

«Очень будем рады если получиться поехать в Китай <…> показать себя, посмотреть на что способны, улучшить время, секунды, результаты», — сказала мастер спорта России по конькобежному спорту Анастасия Семенова.

Представлять Россию будут 18 спортсменов: девять юниоров и юниорок.