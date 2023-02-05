Подмосковье 05 февраля 2023, 05:15 Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» прошли в Коломне Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей» прошли в конькобежном центре «Коломна» ГАУ АИС «Подмосковье»

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Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» состоялись в Коломне. На момент их открытия зарегистрировались свыше 500 участников.

«Лед надежды нашей» представляет собой открытые соревнования, участие в которых может принять любой желающий.

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Один из гостей мероприятия Денис Бухарев рассказал, что его восьмилетняя дочь уже два года занимается шорт-треком. Девочка старается не пропускать ни одних стартов.

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«Классная организация, хороший лед, хорошее настроение», — поделился впечатлениями Денис Бухарев.

Впервые соревнования «Лед надежды нашей» были проведены в начале 1980-х годов. Именно после выступления на этих соревнованиях в профессиональный спорт пришли именитые коломенские мастера ледовой дорожки: Валерий и Юрий Муратовы, Дмитрий Дорофеев, Екатерина Лобышева, Павел Кулижников, Ольга Граф, Алексей Есин, Руслан Мурашов, Елизавета Голубева и многие другие.