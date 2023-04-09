Подмосковье 09 апреля 2023, 17:56 Всероссийские соревнования по городошному спорту в Подольске приняли более 100 участников Мария Андрюхина

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В Подольске состоялись Всероссийские соревнования по городошному спорту «Меткие биты». В них поучаствовали более человек из 10 регионов страны, в том числе из Крыма, Алтайского края, Саратовской области. Об этом сообщили на сайте «Подольский рабочий» со ссылкой слова главы округа Дмитрия Жарикова.

«Это первые официальные соревнования, приуроченные юбилею [городошного спорта]. Желаю каждому показать максимально высокий личный результат, объективного судейства и спортивного роста», — заявил исполнительный директор ФГСР Александр Ватагин.

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В соревнованиях впервые поучаствовали томские спортсмены. Они ехали в Подольск двое суток. Чемпион мира по городошному спорту 2022 года и тренер команды из Томска Владимир Синьков рассказал, что на турнир приехали сразу три команды, в том числе одну сборную девочек.

«8 и 9 апреля пройдут личные соревнования. 10 апреля пройдут финальные игры и награждения. До 12 числа мы проведем командные соревнования в разных категориях детей», — пояснил председатель правления Подольской городской федерации городошного спорта Павел Дмитриев.

По словам главы комитета по физической культуре и спорту в Подольске Вячеслава Назарова, в округе городки как спорт развиваются очень быстро. Прошлой осенью на стадионе Труд открылся городошный центр, на котором круглогодично проводятся занятия с детьми, с ветеранами, с людьми с ограниченными возможностями.

Отметим, городки — это старинная русская народная спортивная игра. Ее участникам необходимо с определенных расстояний «выбивать» метанием биты «города». Так называют фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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