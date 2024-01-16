Подмосковье 16 января 2024, 16:05 Всероссийские соревнования «Лыжня России» пройдут в Химках в феврале Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Городской округ Химки станет площадкой для проведения масштабных соревнований «Лыжня России». Всероссийская спортивная гонка пройдет 10 февраля.

«Лыжня России» — одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. Мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. В этом году массовый старт пройдет в 42-й раз при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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«Мы рады, что в этом году Химки вновь стали центральной площадкой для проведения всероссийской массовой гонки. Это самое масштабное спортивное событие страны, в котором могут соревноваться участники с разным уровнем подготовки» — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Подать заявку на участие в «Лыжне России» может любой желающий в возрасте от 12 лет и старше на региональном портале госуслуг. Последний день приема заявок — 8 февраля. Зарегистрироваться на мероприятие можно только онлайн.

После необходимо пройти комиссию по допуску участников. Она будет работать с 6 по 9 февраля по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1.

Прошлая гонка объединила 13 тысяч профессионалов и любителей спорта из Московской области и других регионов страны. Кроме того, одновременно с основным забегом стартовала костюмированная гонка на дистанции один километр. Участники соревновались не только в скорости, но и в креативности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований, которые проводят на территории региона для детей.

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