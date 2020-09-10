Всероссийские проверочные работы напишут 700 тысяч школьников Подмосковья

В результате определят уровень подготовки школьников. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, проверочные работы напишут ученики с пятого по восьмой класс, а также ребята из девятых.

Главная цель — оценить уровень подготовки школьников и понять, какую информацию они усвоили хорошо, а какие темы ребятам нужно объяснить дополнительно Ирина Каклюгина.

Но результатом проверки станут не оценки, а выводы педагогов. Они поймут, насколько подготовлены ученики, и скорректируют образовательный процесс.

Например, смогут усовершенствовать методики преподавания и организовать индивидуальные занятия с ребятами.

Ребята из пятых классов напишут тесты по окружающему миру, русскому языку и математике, а из шестых — по русскому языку, математике, биологии, истории.

Ученики седьмых классов проверят свои знания по математике, русскому языку, географии, обществознанию, биологии, истории.

Ребят из восьмых напишут ВПР по биологии, математике, физике, обществознанию, истории, русскому языку, иностранным языкам и географии.

В девятых классах проверят подготовку по физике, математике, русскому языку, обществознанию, биологии, химии, географии и истории.