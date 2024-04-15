Подмосковье 15 апреля 2024, 10:56 Всероссийские проверочные работы пройдут в школах Подмосковья на этой неделе Светлана Борщева

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Школьникам Подмосковья предстоит написать ВПР по разным предметам на этой неделе. Испытания начнутся 15 апреля и продлятся до 17 мая — об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В четвертых классах напишут ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру.

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Пятиклассники сделают проверочные работы по математике, русскому языку, истории и биологии. Шестиклассники проверят знания по математике, русскому языку и двум предметам на выбор (история, биология, география, обществознание).

В седьмых классах обязательными являются математика, русский язык и два предмета на выбор, в восьмых добавится химия.

Некоторые ВПР можно будет выполнить на компьютере.

Работы проверит независимая комиссия, а полученные баллы переведут в оценку. Решение о выставлении отметок за ВПР принимает каждая школа самостоятельно.

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