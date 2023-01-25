Подмосковье 25 января 2023, 11:26 Всероссийские лыжные гонки и биатлон среди спортсменов с ПОДА пройдут в Подмосковье

Читать 360tv в

Более 70 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата примут участие в Кубке России и всероссийских детско-юношеских соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону в Подмосковье. Соревнования пройдут с 25 по 29 января в Сергиевом Посаде.

В Кубке России будут соревноваться свыше 50 спортсменов, в том числе сильнейшие лыжники и биатлонисты страны и мира. В турнире примут участие двукратный чемпион Паралимпийских игр и абсолютный чемпион мира 2022 года Владислав Лекомцев, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Екатерина Румянцева, двукратный чемпион Паралимпийских игр Рушан Миннегулов и другие.

Реклама

За первое место в детско-юношеских соревнованиях поборются более 25 спортсменов. Турнир пройдет в двух возрастных категориях: 2004-2007 и 2008-2012 годов рождения.

Первыми по программе соревнований пройдут лыжные гонки на средней дистанции. Заезд состоится 25 января. Затем, 26 января, пройдут лыжные гонки на короткой дистанции, 28 января — индивидуальная гонка в биатлоне, а 29 числа — спринт в биатлоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в области. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».