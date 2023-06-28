Подмосковье 28 июня 2023, 00:30 Всероссийские кинологические соревнования завершились в Можайске Александра Облакова

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В Краснознаменной воинской части в Можайске завершились международные кинологические соревнования. В командном зачете первое место заняли военнослужащие из Саратова, второе — из Брянска, третье — кинологи из Можайска.

«Военнослужащие всех соединений показали свою боевую выучку, мастерство своих питомцев, а самое главное — слаженность своих команд. Победили сильнейшие», — сообщил командир воинской части полковник Андрей Марков.

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В турнире поучаствовали кинологи и военнослужащие из Челябинской, Брянской, Саратовской, Воронежской, Свердловской, Вологодской, Иркутской, Мурманской областей и Хабаровского края.

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