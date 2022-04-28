Всероссийская выставка собак прошла в Ногинске

Собаководы со всей России приехали на выставку собак в спорткомплекс «Знамя» в Ногинске. Главный приз — это титул чемпиона России. За одну выставку эту награду не получают, чтобы стать ее обладателем, нужно выиграть как минимум на трех фестивалях.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из заводчиц Ольга Архипова пришла на выставку с пуделем по кличке Брюс. Собака готова к конкуренции с самого рождения. Соревноваться с другими представителями разных пород было не так сложно, но в любом случае подготовка была серьезная. Только на создание воздушной прически ушло несколько часов.

Источник фото: телеканал «360»

Сезон выставок только начался, но заводчики и хендлеры задолго до старта фестиваля готовили своих питомцев к конкурсу пар, проверяли зубы и внимательно следили за здоровьем собаки.

«Это у нас традиционный фестиваль на Ногинской земле, он с 19-го года получил название «Богородский кинологический фестиваль» на кубок главы Богородского округа», — сказала президент Межрегиональной общественной организации «Клуб служебного и спортивного собаководства «Русь» Елена Большакова.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка способствует племенному разведению. Собаки должны обязательно участвовать в фестивалях и получать определенные награды. А оценка домашних питомцев проходит по нескольким параметрам — анатомия, баланс, движение, геометрия пропорций и структура шерсти.

Главным призом соревнований является титул чемпиона России, но для этого нужно выиграть минимум на трех фестивалях. На этом соревновании был еще один бонус для победителей в своих категориях — 60 килограммов корма от спонсора соревнований — депутата Госдумы Амира Хамитова.

Источник фото: телеканал «360»

Главным королем Богородского кинологического фестиваля стал пудель Брюс — награду он получил за свою внешность, правильную структуру шерсти и грациозную походку.

Источник фото: телеканал «360»

Это была лишь первая кинологическая выставка собак в этом сезоне. Следующий этап Богородского кинологического фестиваля — борьба за кубок лучших представителей породы — пройдет 10 июля в Ногинском спорткомплексе «Знамя».