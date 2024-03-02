Подмосковье 02 марта 2024, 23:52 Всероссийская выставка голубей прошла в Раменском городском округе Ольга Антонова

Читать 360tv в

Более тысячи любителей голубей собрались на выставке в Раменском городском округе, чтобы продемонстрировать своих пернатых друзей. Участники приехали из разных регионов России, включая Москву, Подмосковье, Краснодар, Тулу, Вологду, Ростов, Казань, Рязань и Санкт-Петербург.

На мероприятии можно было увидеть представителей множества пород, количество которых даже сами голубеводы не смогли оценить. У каждого из них есть своя увлекательная история. Например, Юрий Калинкин начал разводить голубей в детстве, поймав первую птицу на помойке. На сегодняшний день ему 65 лет.

Реклама

«И столько у меня было проблем из-за этих птиц: с отчимом ругался, он считал, что голубь это вредная птица. Жена перед выбором ставила — либо она, либо голуби. Я тогда на балконе гонял, семь голубей было. Сейчас у меня четыре больших голубятни», — с улыбкой вспоминает Юрий Иванович.

Матвей Булыгин, приехавший на выставку из Вологды, специализируется на породе голубей под названием «Драконы». Он начал увлекаться птицами с десяти лет и уже 15 лет посвятил этому занятию. Несмотря на свою страсть к голубям, его дети не разделяют его увлечения. Он надеется, что в будущем интерес к таким традиционным занятиям, как голубеводство, вернется.

История любви между организатором выставки Александром Кирьяновым и его женой Юлией началась с маленького узелочка с вещами и пары белых голубей.

«Он пришел ко мне с маленьким узелочком своих вещей и садком, в котором два белых голубя сидели. Жили мы в общежитии на первом этаже, и он выстроил там голубятню. Потом из общежития мы переехали в дом. Он мне сделал предложение, когда спустился с голубятни и сказал, что решил жениться. „Голуби там воркуют, у них детки, я тоже так хочу“, — сказал Саша и мы поженились», — поделилась Юлия.

Ольга Антонова Ольга Антонова Ольга Антонова Ольга Антонова Ольга Антонова Ольга Антонова

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».