Всероссийская «Спартакиада сильнейших» начнется в Подмосковье 10 августа

10 августа начнется первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Она будет проводиться на основе самых лучших олимпийских традиций. На нее приедут больше девяти тысяч спортсменов, которые представят 12 регионов России. Соревнования будут проводиться на протяжении 54 дней, они затронут сразу 39 видов спорта.

«Подмосковье на Спартакиаде представят порядка 500 спортсменов. Наши атлеты выступят в 39 видах спорта, это около 340 дисциплин. Для Московской области большая честь принимать на своей территории соревнования такого высокого уровня. Уверен, что Спартакиада станет для сильнейших российских спортсменов местом для новых ярких достижений и рекордов». — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Первые соревнования стартуют в Подмосковье уже 10 августа. В первую очередь, все внимание зрителей будет приковано к сильнейшим гольфистам страны. Состязания пройдут в деревне Матвейково Дмитровского округа.

Кроме соревнований по гольфу, в Подмосковье пройдут состязания еще по нескольким видам спорта. Например, спортивная база «Озеро круглое» в Дмитровском округе 13 и 14 августа станет площадкой для выступления сильнейших синхронисток России. 18–28 августа соревнования по конному спорту примет конно-спортивный комплекс «Maxima Stables» в деревне Горки Сухаревские в Дмитровском округе. Спорткомплекс «Звезда» в Звенигороде станет ареной для матчей женских команд по гандболу 20–29 августа, а чеховский «Олимпийский» примет в эти же даты мужские гандбольные команды. Соревнования группового этапа среди лучших женских команд по волейболу пройдут 22–25 августа в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Турнир по бадминтону пройдет во дворце спорта «Борисоглебский» города Раменское с 28 августа по 1 сентября.

Расписание и результаты масштабной «Спартакиады сильнейших» можно будет посмотреть на официальной странице Всероссийской спартакиады в социальной сети «ВКонтакте».