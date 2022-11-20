Подмосковье 20 ноября 2022, 18:20 Всероссийская психологическая олимпиада прошла в Коломне

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В коломенском университете определили победителей и призеров Всероссийской олимпиады «ПсихоЛогос». Организатором мероприятия стала кафедра психологии ГСГУ.

Проект «ПсихоЛогос» стал обладателем гранта президента России. Как отмечают организаторы, главная цель олимпиады — развить интерес к психологической науке у тех, кто намерен связать свою профессиональную жизнь с педагогикой.

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В финал олимпиады вышли 20 команд из 40. Испытаний было три: тестирование, работа с кейсами из педагогической практики и творческая презентация проектов. Темы студенты выбрали интересные и актуальные, начиная от травли в школе и заканчивая работой педагога с родителями.

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В рамках олимпиады была организована серия вебинаров с известными психологами.

«Конечно, это самореализация. Движение олимпиадное, соревнование профессиональное для студентов. Сейчас тема достаточно важная на уровне нашего государства и безусловно нашего ВУЗа. И студентам тоже интересно», — отметила председатель организационного комитета Всероссийской олимпиады по психологии «ПсихоЛогос» Регина Ершова.

Победителей олимпиады определят в личных и командных зачетах.

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