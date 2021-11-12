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    12 ноября 2021, 23:48

    Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» продлится до 19 ноября

    Учащиеся всех подмосковных школ примут участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Школьники из Подмосковья принимают участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Она стартовала в начале месяца и продлится до 19 ноября, сообщили в Минобразования региона.

    Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» продлится до 19 ноября | Изображение 1

    Олимпиада проводится среди школьников 1–9 классов. Планируется, что в ней примут участие учащиеся всех школ Московской области. Онлайн-олимпиада направлена на проверку знаний основ безопасного поведения на дорогах, добавили в пресс-службе Минобразования.

    «Онлайн-олимпиада представляет собой серию интерактивных обучающих и тестовых заданий, выполненных в понятном и интересном для школьников формате. В первую очередь, интерактивное тестирование проверяет уровень знаний ПДД у учеников младших и средних классов», — сказала начальник отдела пропаганды БДД Управления ГИБДД по Московской области, подполковник полиции Мария Соленова.

    Она добавила, что мероприятие проводится в рамках информационной кампании президентского проекта «Безопасные качественные дороги».