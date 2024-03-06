Подмосковье 06 марта 2024, 17:11 Всероссийская неделя детской книги пройдет в Химках в конце марта Пресс-служба администрации г.о. Химки

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С 23 по 31 марта Химки превратятся в настоящую страну детских сказок и приключений. В Дворце культуры «Родина» пройдет веселая и познавательная «Всероссийская неделя детской книги».

Тема акции 2024 года: «Читает семья — читает страна!». Мероприятие откроется 23 марта в полдень чтением «Сказок земляка», где юные актеры из школы-студии театра и кино «Персонаж» оживят любимые сказки.

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26 марта в 15:30 запланировано открытие выставки «Герои детских сказок и произведений», где можно будет увидеть коллекцию персонажей из популярных книг.

Также в программе недели: интерактивная викторина по произведениям Аркадия Гайдара, премьера спектакля «Три поросенка» от молодежного театра МТТ «В! Смысле» и встреча с детским писателем Мариной Левиной в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

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