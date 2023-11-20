Подмосковье 20 ноября 2023, 17:04 Всероссийская научная конференция пройдет в Подмосковье по случаю юбилея Тютчева Министерство культуры и туризма МО

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Всероссийская научная конференция и круглый стол «О, этот век, воспитанный в крамолах…»: актуальные проблемы изучения творчества Ф. И. Тютчева в XXI веке» состоятся 21, 23 ноября и 5 декабря 2023 года. Мероприятия приурочены к 220-летнему юбилею Федора Тютчева.

В рамках конференции обсудят актуальные темы, связанные с творчеством Федора Тютчева. Среди участников будут лауреаты международных конкурсов, авторы проекта «Новому веку — новые имена», исследователи творчества Тютчева и потомки поэта, а также ведущие литературоведы, архитекторы и краеведы. Специалисты приедут со всех уголков России.

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Мероприятие также включает экскурсии и музыкально-поэтическое действо «Федор Тютчев. Душа хотела быть звездой» авторства известного композитора и пианиста Святослава Оводова.

Организаторами конференции выступают Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг» и музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева».

Полная программа конференции доступна на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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