Подмосковье 26 апреля 2023, 12:23 Всероссийская научная интернет-конференция для работников сферы образования прошла в Подмосковье АСОУ

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Работники сферы образования из Подмосковья приняли участие во всероссийской научно-практической конференции «Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования». Она прошла онлайн на базе Академии социального управления.

Конференция проводится с 2014 года. На ней представители разных регионов обмениваются опытом по вопросам аттестации педагогических кадров.

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«Конференция проводится с целью проведения профессионального и общественного обсуждения актуальных проблем аттестации педагогических работников, расширения межрегионального сотрудничества, обобщения и распространения эффективного научно-практического опыта», — отметили в министерстве.

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