Подмосковье 12 апреля 2024, 17:21 Всероссийская ярмарка вакансий прошла в Ногинске Телеканал «360»

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Более тысячи вакансий представили работодатели 19 предприятий Богородского и соседних округов. Также свои специальности представили колледжи восточного Подмосковья.

Соискатели смогли пройти собеседования с работодателями сразу на одной площадке. Вакансии предложили крупные всероссийские компании и муниципальные организации. Были доступны самые разные должности: инженеры, начальники отделов, аналитики, специалисты и многие другие. Многие работодатели готовы предоставить полный социальный пакет услуг, общежитие или компенсацию за аренду жилья.

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Кроме традиционной ярмарки вакансий, на мероприятии провели лекции и тренинги на разные темы. Всего в центр занятости пришли более 600 человек. Многие нашли работу по душе, определились с будущей профессией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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