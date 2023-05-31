Подмосковье 31 мая 2023, 10:41 Всероссийская ярмарка вакансий пройдет более чем на 20 площадках Подмосковья в июне

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Крупнейшие производственные и промышленные компании Подмосковья представят свои вакансии на втором этапе всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие состоится 23 июня.

Ярмарка трудоустройства — это возможность найти подходящую вакансию и сразу пройти собеседование в компании. Работа будет представлена как внутри Подмосковья, так и за его пределами. Свои возможности предложат в том числе и крупные промышленные предприятия региона.

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Мероприятие пройдет 23 июня более чем на 20 площадках Подмосковья одновременно. Подробнее о месте и времени проведения можно узнать в Telegram-канале Центра занятости населения и на официальном сайте «Работа в России».

Особенностью события станет виртуальная площадка, посетить которую сможет любой желающий, где бы он ни находился. В онлайн-формате также пройдут лекции и вебинары.

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