Подмосковье 20 июня 2023, 16:38 Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет во дворце культуры «Яуза» в Мытищах

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Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет во дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Она состоится 23 июня с 11:00 до 13:00.

На втором федеральном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства будут представлены вакансии от крупнейших производственных и промышленных предприятий области, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Особенностью мероприятия станет онлайн-площадка, посетить которую сможет любой желающий, где бы он ни находился. Также будет дополнительная онлайн-активность — лекции и вебинары от представителей центра занятости населения и бизнеса, направленные как на соискателей, так и на работодателей.

Подробности можно уточнить в Telegram-канале Центра занятости населения, а также на сайте «Работа в России» и на областном портале трудоустройства.

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