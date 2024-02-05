Подмосковье 05 февраля 2024, 15:16 Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье. На ней соискатели смогут пройти переобучение, узнать о мерах поддержке и ознакомиться с доступными вакансиями.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на ярмарке «Работа России» расскажут, как повысить профессиональные компетенции и какую поддержку можно получить при трудоустройстве или переезде в другой регион.

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В прошлом году в ярмарке участвовали около 17 тысяч жителей региона, более 700 работодателей представили 16 тысяч вакансий.

«По итогам двух этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства „Работа России. Время возможностей“ Московская область вошла в десятку лучших субъектов Российской Федерации по трудоустройству», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

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