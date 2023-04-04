Подмосковье 04 апреля 2023, 15:22 Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье в апреле

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Всероссийская ярмарка «Работа России. Время возможностей» пройдет в Подмосковье 14 и 15 апреля. Ее проведут на 28 площадках региона. Там участники смогут найти подходящии вакансии и пройти собеседование сразу в несколько предприятий.

Глава Минсоцразвития Людмила Болатаева рассказала, что на ярмарке представят вакансии от ведущих компаний Подмосковья. Среди них «Система ПБО», «Бристоль Ритейл Логистикс», «Ашан», «Метровагонмаш» и другие предприятия. Соискатели смогут также узнать о поддержке, которую могут получить от государства при трудоустройстве или переезде в другую область.

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«Всероссийская ярмарка трудоустройства станет хорошей площадкой для наших ведущих компаний региона. Свои вакансии представят топовые промышленные и производственные предприятия. Кроме того, все желающие смогут повысить свой профессиональный опыт или даже записаться на переобучение», — добавила она.

В Подольске ярмарка пройдет 14 апреля с 11:00 до 17:00 во Дворце молодежи. В Ногинске — в этот же день с 10:00 до 14:00 и 15 апреля с 10:00 до 12:00 в Центре занятости населения. О других местах проведения мероприятия можно узнать в Telegram-канале.

Ярмарка объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности. Это малый, средний бизнес и крупные корпорации. Участники мероприятия смогут пройти собеседования сразу в несколько предприятий в одном месте.

«Кроме традиционной чрмарки вакансий, мы проведем мастер-классы по профессиям, чтобы наши соискатели могли оценить, на сколько им может быть интересна новая сфера, а также проведем лекции о том, как получить услугу профориентации и переподготовки», — сказала директор регионального центра занятости Светлана Скородумова.

Второй — федеральный — этап ярмарки пройдет в июне. Для этого создадут отдельную страницу портала «Работа России», где соискатели смогут заранее найти лучшие предложения со всех регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.

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