Подмосковье 23 июня 2023, 18:31 Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье 23 июня Unsplash

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Второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье 23 июня, мероприятия состоятся одновременно на 23 площадках региона. Об этом в эфире «Области перемен» сообщила директор Центра занятости населения Подмосковья Светлана Скородумова. Другие гости программы — композитор, народный артист России Максим Дунаевский и начальник организационного управления министерства физической культуры и спорта Московской области Денис Салтыков — рассказали о музыкальном фестивале «Лето. Музыка. Музей» и летних спортивных событиях в Подмосковье.

Работа для всех

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет одновременно на 23 площадках региона 23 июня. Две флагманские зоны мероприятия будут расположены в Подольске и Ногинске. Среди популярны предприятий, которые ищут работников, входит сыроварня Олега Сироты и Ногинский комбинат строительных смесей. По плану за лето в Подмосковье найдут работу около 16 тысяч подростков.

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«Одна из площадок будет онлайн, для тех кто не сможет явиться очно. Неважно где ты находишься, можно онлайн присоединиться и посмотреть вакансии», — отметила директор Центра занятости населения Подмосковья Светлана Скородумова.

Лето, музыка, музей

В Подмосковье стартовала продажа билетов на музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Мероприятие пройдет в Истре с 5 по 9 июля, в этом году событие посвятили 150-летию со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. В программе фестиваля прозвучат также произведения Чайковского и Римского-Корсакова в исполнении известных музыкантов и молодых исполнителей.

«В этом году Рахманинов. Было бы неправильно пройти мимо одного из лучших ведущих в русской музыке, одного из лучших пианистов», — поделился президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Максим Дунаевский.

Спорт в Подмосковье

Этим летом в Подмосковье проведут более двух тысяч спортивных мероприятий. Одно из главных событий сезона — шахматный турнир «Кубок Карякина». Популярным остается и футбол, в рамках проекта «Выходи во двор» звезды спорта уже сыграли два матча с жителями региона, до конца лета пройдет еще семь игр. Также 12 августа в парках Подмосковья состоятся мероприятия в честь Дня физкультурника. Кроме того, в регионе проходит первый Кубок губернатора по 23 видам спорта, в том числе и для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы смотрим на те виды спорта, которые сейчас находятся в тренде. Пытаемся держать руку на пульсе и смотреть, чем увлекаются люди. Исходя из этого верстаем план мероприятий», — подчеркнул начальник организационного управления министерства физической культуры и спорта Московской области Денис Салтыков.

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