Подмосковье 20 марта 2024, 12:52 Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Дубне 11 апреля Медиасток.рф

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Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет на территории ОЭЗ «Дубна» 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Участники смогут пообщаться с представителями 40 крупных предприятий и компаний, а также узнать о доступных вакансиях и условиях работы.

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Мероприятие начнется в 10:00. Чтобы принять участие, необходимо предварительно заполнить анкету по ссылке до 10 апреля.

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