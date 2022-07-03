Всероссийская акция «Вода России» прошла в Лосино-Петровском

Берег реки Вори – излюбленное место отдыха жителей Лосино-Петровского округа. После туристического слета все отдыхающие решили не просто убрать место стоянки, но и очистить берега реки.

Вооружившись мешками и перчатками, порядка 200 добровольцев вышли на борьбу с мусором. Буквально за полчаса, экоактивисты собрали несколько десятков килограммов мусора: банки, бутылки, пластиковую посуду и пакеты.

«Мы живем в таком красивом месте, поэтому акция „Вода России“ важна для всех. И я очень рада, что сегодня так много людей пришли и присоединились. Что такое вода? Вода — это ресурс XXI века. И надо не только умело пользоваться им, но и сохранять и охранять», — сказала председатель совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Голод.

Экологические акции в Лосино-Петровском уже стали традицией. У активистов запланировано еще несколько субботников в других районах округа в ближайшее время.