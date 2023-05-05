Подмосковье 05 мая 2023, 15:16 Всероссийская акция с высадкой деревьев в память о погибших ветеранах пройдет в Подмосковье

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В преддверии Дня Победы жителям Московской области предложили поучаствовать в X Всероссийской эколого-патриотической и просветительской акции «Во имя любви, вечности и жизни». Ее организатором выступило всенародное экологическое движение «Подари земле сад».

В рамках акции дети, подростки и молодые люди вместе с ветеранами высадят деревья во имя любви, вечности и жизни каждого из победителей.

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«Суть акции заключается в глубокой благодарности и выражении особого почтения к тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на фронте и в тылу», — сообщили организаторы.

Возле высаженных деревьев установят именные таблички. Акция пройдет до 10 июня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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