25 августа 2023, 14:06
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Подмосковье 26 августа
Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в Подмосковье 26 августа. Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы на 260 площадках в 48 городских округах, отметили в областном Министерстве культуры и туризма.
Состоятся показы трех самых кассовых отечественных кинолент 2023 года: «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, «Вызов» Клима Шипенко и «Праведник» Сергея Урсуляка.
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Традиционными центрами притяжения жителей станут кинотеатры, учреждения культуры и досуга, музеи и библиотеки. Поклонники атмосферных показов под открытым небом смогут посетить летние кинотеатры.
Организаторами акции выступают Министерство культуры России, Фонд кино и портал «Культура.РФ». В Подмосковье показы курирует креативное бюро «Регион» при поддержке областного Минкульта.
Информация о площадках акции размещена на сайте mosoblkino.ru.
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