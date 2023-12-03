Подмосковье 03 декабря 2023, 04:00 Всероссийская акция «Накорми птиц» состоялась в Шатуре Мартыненко Михаил

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В городском парке имени Юрия Гагарина в Шатуре прошла всероссийская акция «Накорми птиц». В мероприятии поучаствовали замглавы муниципалитета Ирина Ваврик, волонтеры и активисты местных школ.

«Развесить кормушки, сделанные собственными руками, на деревьях стало интересной задачей для детей, которые с радостью и любовью присоединились к этому благородному делу», — рассказала Ваврик.

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Школьники и активисты заявили, что подобные мероприятия станут традицией в Шатуре.

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