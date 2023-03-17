Подмосковье 17 марта 2023, 16:02 Всероссийская акция «Крымские истории» для школьников начнется в Подмосковье 18 марта

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Всероссийская акция «Крымские истории», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, стартует в Подмосковье 18 марта. Школьники смогут рассказать о полуострове и выиграть призы.

Ребятам предлагается проявить свои творческие способности в трех номинациях: прочитать стихотворение о Крыме, написать рассказ о посещении полуострова или сделать рисунок с крымским пейзажем. Работы нужно будет опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #крымкдш. 30 авторов получат призы и подарки от проекта «Культура для школьников».

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В рамках проекта для ребят состоится мастер-класс «Крымский пейзаж». Занятие проведет заслуженный художник Российской Федерации Леонид Алексеевич Малафеевский. В социальной сети «ВКонтакте» школьников ждут познавательные посты и викторины о Республике Крым.

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Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.